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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
AYDIN - Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

AYDIN - Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

- Kaza yerinden görüntüler - Kaza yapan araçlardan görüntüler - Kaza yapan aracın çekiciye yüklenmesiAYDIN (AA) - Aydın 'ın İncirliova ilçesinde, otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Doğan Sukuti'nin kullandığı 68 AL 065 plakalı otomobil ile Mustafa Yıldız idaresindeki 09 UR 984 plakalı traktör, Aydın - İzmir kara yolu Yalkıdere köprüsünde çarpıştı.Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kazada sürücülerle ile otomobildeki Fatma Coşkun yaralandı.Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İlk Müdahale Polis Jandarma Bild 

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