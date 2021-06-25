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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
AYDIN - Ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli yakalandı

AYDIN - Ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli yakalandı

- Ormanlık alanda yetiştirilen Hint KeneviriOrmanlık alanda Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli yakalandıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarı Kayacık Mahallesi Akkoz Yaylası'ndaki ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 2 ayrı konumda 6 farklı noktada yaptıkları incelemelerde ekili halde 2 bin 707 kök Hint keneviri ele geçirdi.Olayla ilgili gözaltına alınan A.K ve H.T, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Ormanlı Gözaltı 

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