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AYDIN - Müstakil evde yangın çıktı
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23 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
AYDIN - Müstakil evde yangın çıktı

AYDIN - Müstakil evde yangın çıktı

- Yangının çıktığı müstakil ev - Ekiplerin yangına müdahalesi Aydın 'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi - Dumandan etkilenen ve itfaiye ekibince kurtarılan 2 kişi hastaneye kaldırıldıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Efeler ilçesinde çıkan yangında, müstakil ev kullanılamaz hale geldi.Köprülü Veysipaşa Mahallesi 1628 Sokak'ta bulunan M.Ö'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Evde bulunan M.Ö. ile K.E, yangını söndürmeye çalışırken içeride mahsur kaldı. Dumandan etkilenen ve itfaiye ekiplerince evden çıkarılan M.Ö. ile K.E, Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.M.Ö. ile K.E'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarının ardından evde soğutma çalışmaları yaptı.

Mahsur Kaldı Yangın Sağlık Ekipleri Müstakil Ev Yangına Müdahale 

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