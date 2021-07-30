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Aydın-Muğla karayolundaki yangın korkuttu
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Aydın-Muğla karayolundaki yangın korkuttu

Aydın-Muğla karayolundaki yangın korkuttu

yangından görüntüler

( AYDIN ) AYDIN

Bild Yangın Altın Uttu Trol 


- Aydın Muğla Karayolu üzerinde meydana gelen yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangın sebebiyle oluşan yoğun duman trafikte de zaman zaman aksamalara sebep oldu. Yangın, Aydın Muğla Karayolu Menderes Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle bölgedeki arazide yangın çıktı. Yangını farkeden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, yangın sebebiyle oluşan yoğun duman zaman zaman trafiği aksattı. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları yapılırken, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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