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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
AYDIN - Merhum Menderes'in bir çalışana hediye ettiği saat, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’ne bağışlandı

AYDIN - Merhum Menderes'in bir çalışana hediye ettiği saat, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’ne bağışlandı

- Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un konuşması - Saatten görüntü - Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın açıklamasıMerhum Menderes'in bir çalışana hediye ettiği saat, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’ne bağışlandıAYDIN (AA) - Merhum Başbakan Adnan Menderes'in 69 yıl önce şeker fabrikası açılışında bir çalışana hediye ettiği kol saati, sahibinin vefatının ardından Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’ne bağışlandı.Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti.Kaplan, merhum Başbakan Adnan Menderes'in 69 yıl önce şeker fabrikası açılışında bir çalışana hediye ettiği kol saatini, yapımında sona yaklaşılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’nde sergilenmesi için Aksoy'a verdi.Aksoy, antika kol saatini, müzede sergilemekten dolayı büyük mutluluk duyacaklarını belirterek Kaplan’a teşekkür etti. Kaplan da müzenin ilçeye kazandırılmasının önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:"Bu saat, merhum Başbakanımız Adnan Menderes tarafından İsviçreli bir saat firmasına yaptırılan 100 adet özel yapım saatten biri olma özelliğini taşıyor. Merhum Menderes, bu kol saatini, 1952 yılında açılışını yaptığı bir şeker fabrikasında çalışmalarından ötürü memnuniyet duyduğu bir yetkiliye hatıra kalması için hediye ediyor. Konya'daki hediyenin sahibi vefat ettikten sonra ailesi saati satmak istiyor. Fakat belediyenin, müze için bağış çağrısından haberdar oluyorlar ve saati müzeye bağışlanması için belediyemize ulaştırıyorlar."

Fabrika Kol Saati Şeker Fabrikası İsviçre 

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