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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
AYDIN - Makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

AYDIN - Makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

- Yangın bölgelerden görüntü - Yangına müdahale edilmesi Aydın 'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldüAYDIN (AA) - Aydın 'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangında yaklaşık 10 dekarlık makilik alan zarar gördü.Üçüncükoy mevkinde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangında 10 dönüm makilik alan zarar gördü.

Makilik Alan Trol 

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