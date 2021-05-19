Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
AYDIN - Kuşadası ve Didim sahillerinde yoğunluk oluştu

AYDIN - Kuşadası ve Didim sahillerinde yoğunluk oluştu

- Kuşadası sahillerindeki yoğunluk - Denize giren tatilcilerKuşadası ve Didim sahillerinde yoğunluk oluştuAYDIN (AA) - Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın 'ın Kuşadası ve Didim ilçelerindeki sahillerde yoğunluk gözlendi.Hava sıcaklıklarının 32 dereceyi bulduğu Kuşadası ilçesinde yerli ve yabancı turistler sahillerde vakit geçirdi.Kadınlar Denizi, Kuştur ve Sevgi plajlarında yoğunluk oluştu.Doğası ve koylarıyla ünlü Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda denizin ve doğanın keyfini çıkarmak isteyenler girişte uzun araç kuyruklarına neden oldu.Trabzon'dan ailesiyle tatil için gelen Kenan Bekar, AA muhabirine, havaların ısınmasıyla tatile çıktıklarını ve salgın tedbirleri kapsamında denizin keyfini çıkardıklarını söyledi.

Didim'de de dünyaca ünlü Altınkum Sahili'nde hareketlilik görüldü.
Plajdakilerin sosyal mesafe kurallarını zaman zaman ihlal etmesi de dikkati çekti.

Yabancı Turist Muhabir Gesi 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement