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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
AYDIN - Kuşadası sahiline aşı çadırı kuruldu

AYDIN - Kuşadası sahiline aşı çadırı kuruldu

- Kuşadası sahiline kurulan aşı çadırı - Sağlık görevlileri - Aşının hazırlanması - Aşı uygulanan vatandaşlarAYDIN (AA) - Aydın 'ın Kuşadası ilçesindeki İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda oluşturulan aşı istasyonunda Kovid - 19 aşısı yapılıyor. Deniz kenarında kurulan çadırda 30 yaş üstü herkes beklemeden aşı olabiliyor.

Aşı 

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