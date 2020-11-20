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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
AYDIN - Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi

AYDIN - Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi

- İş yerlerinin önündeki eşyaların toplanması - İş yerleri - Polis ekiplerinin anonsla uyarması Aydın ’da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerine ilişkin kafe, restoran ve kıraathane gibi yerler saat 20.00 itibariyle kapandı. Polis ekipleri de zaman zaman cadde ve bulvarlarda anons yaparak açık olan iş yerlerinin kapatılması uyarısında bulundu.

Koronavirüs Kıraathane 

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