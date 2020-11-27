AYDIN - Kovid-19 denetimleri

- Kent merkezinde yürüyen vatandaşlar - Minibüslerde yapılan denetim - Yolcuların bilgilendirilmesi - Maske takmayan vatandaşların uyarılması - Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza yazılması - Vatandaşlardan Musa Doğanay ile röportajAYDIN - Aydın 'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte yoğunluğun oluştuğu bölgelerde denetim yaptı.
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