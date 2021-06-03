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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
AYDIN - Kılıçdaroğlu, çilek hasadına katıldı

AYDIN - Kılıçdaroğlu, çilek hasadına katıldı

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun serada hasat yapması - Kemal Kılıçdaroğlu'nun çilek ikramında bulunması - Kemal Kılıçdaroğlu'nun kahvaltı yapması - Kemal Kılçdaroğlu'nun bebek sevmesiAYDIN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Aydın 'da, İncirliova ilçesindeki Karabağ Mahallesi'nde çilek serasında hasada katıldı.
Kılıçdaroğlu daha sonra işçilerle birlikte kahvaltı yaptı.

Bebek Asad 

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