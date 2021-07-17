Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
AYDIN - Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
AYDIN - Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

AYDIN - Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

- Kaza yeri - Yaralının ambulansa taşınması - Kaza yapan araçların görüntüsü Aydın 'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Çine ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Aydın yönüne ilerleyen sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen kamyonet, Adnan Menderes Bulvarı otogar kavşağında karşı yönden gelen Fırat Madran yönetimindeki 09 ADL 374 plakalı motosikletle çarpıştı.Kamyonet sürücüsü, kaza sonrası aracıyla olay yerinden uzaklaştı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Fırat Madran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Motosikletteki Özgür Ocak ise ağır yaralandı.Ambulansla Çine Devlet Hastanesine kaldırılan Ocak, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Polis, kamyonet sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.

Polis Polis Ekipleri Trol 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı