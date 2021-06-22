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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
AYDIN - İşitme ve konuşma engelli çiftin nikahı kıyıldı

AYDIN - İşitme ve konuşma engelli çiftin nikahı kıyıldı

- Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın tercüman eşliğinde nikahı kıyması - Nedim Kaplan'ın çifte hediye takdim etmesi Aydın 'da işitme ve konuşma engelli çiftin nikahı kıyıldıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Koçarlı ilçesinde konuşma ve işitme engeli çiftin nikahı tercüman desteğiyle kıyıldı.Koçarlı Belediyesinden yapılan açıklamada, Kızılcabölük Mahallesi'nde yaşayan konuşma ve işitme engelli Hasan Hüseyin Emektar (23), Mersin'in Gülnar ilçesi Kuskan Mahallesi'nde ikamet eden Emine Kelleli (19) ile sosyal medyada tanıştı.Evlenme kararı alan çift için belediye nikah salonunda tören düzenlendi.
Çiftin nikahını Belediye Başkanı Nedim Kaplan tercüman eşliğinde kıydı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaplan, engelli olmanın yaşamaya ve birlikte olmaya neden olmadığını belirtti.
Kaplan, çifte ömür boyu mutluluk diledi.

Sosyal Medya Nikah Salonu Engelli Çift İşitme Engelli 

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