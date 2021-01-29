Aydın'ın Uludağ'ı beyaz örtü ile kaplandı

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( AYDIN -ÖZEL) AYDIN



- Aydın’ın Kuyucak ilçesine bağlı Belenova Mahallesi'nin bin 200 rakımlı ormanları beyaza bürününce vatandaşların akınına uğradı. Aydın’ın Uludağ’ı olarak bilinen mesire alanı ve çevresi karla buluşmak isteyen ailelerle doldu.Türkiye’nin en batısında yer alan Aydın’da ancak yüksek kesimlere karın yağması nedeniyle Aydınlılar kendilerine gelemeyen kara koştu. Fırsat bulan vatandaşlar kendilerine en yakın dağların yüksek kesimlerine aileleri ile birlikte akın etti. Karla birlikte beyaza bürünen dağlarda ilginç manzaralarla birlikte kar çilesi de yaşandı.Yaklaşık bir yıl önce Kuyucak Belediyesi tarafından Aydın Dağlarının zirveleri arasında yer alan bin 200 rakımda hizmete açılan Belenova Mesire alanı, pandemi nedeniyle kapalı olmasına rağmen muhteşem manzarası ile kar özlemi çekenlerin akınına uğradı. Öğlen saatlerinde otomobilleri ile bölgeye akın eden vatandaşlar aniden bastıran kar nedeniyle zor anlar yaşadı. Kayganlaşan yollarda özellikle rampalarda ve inişlerde otomobillerine hakim olmayan sürücüler ilginç yöntemlerle birbirlerine destek olarak kar esaretinden kurtulmayı başardı. Arabasında zincir olmadığı için kimi sürücü halat ve iplerle yoluna devam ederken yolda kalan sürücülerin imdadına ise Belenova Mahallesi sakinlerinin traktörleri yetişti. Bazı otomobillerde tekerleklerin kaymaması için üzerine çıkan insanlar sayesinde yoluna devam edebildi. Çocuklu aileler ise yolda yaşadıkları çileye rağmen yağan kar altında kar topu oynayarak stres attı.Aydın’ın Uludağ’ı olarak bilinen bin 200 rakımlı Belenova Mahallesi Gedik mevkiindeki çam ormanlarının arasında bulunan ve 10 hektar alana kurulan Belenova Mesire Alanı, yanındaki gölet nedeniyle de doğaseverlerin uğrak alanları arasında bulunduğunu ifade eden Kuyucaklı İş İnsanı Gökhan Yıldız, “Karın yağdığını duyunca ailemle birlikte buraya geldik. Bol bol fotoğraf çekildik. Çocuklarımızla kar topu oynadık. Şehrin stresinden uzakta, dinlenebileceğimiz ve aynı zamanda da doğanın tadını çıkarabileceğimiz alternatif bir turizm alanı burası. Kar yağışı ile birlikte Uludağ’ı aratmayan manzaraya kavuştuk. Uludağ’a gidemiyoruz ama bizim Uludağ’ımız Belenova Yaylası” dedi.

Kar yağışına yakalanarak zor anlar yaşayan vatandaşlar ise herhangi bir kaza yaşamadıkları için şanslı olduklarını ifade ederek anın tadını çıkardıklarını da ifade ettiler.“Mesire alanımız huzur veren güzel bir yer “Geçtiğimiz yıl tün aylarda hizmet verdiğini, ancak Pandemi nedeniyle kapalı kalan Belenova Mesire Alanı ile bölgenin önemli bir ihtiyacını gidermeyi hedeflediklerini ifade eden Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “Kuyucak ilçemizin Belenova Mesire Alanı, Kuyucak ilçemizden bin 200 rakımlarda bir yerleşim yerimiz. Tamamen orman içerisinde, yaz ve kış aylarında insana huzur veren güzel bir ortam sağlıyor. Bölgemizdeki vatandaşlarımızın yaz aylarında serinleyebileceği, kış aylarında da o kar görüntüsü ve gelinlik giymiş gibi güzel bir örtüye bürünen mesire alanımız hakikaten huzur veren güzel bir yer. Burası Orman Bakanlığımızdan Belediyemize tahsis edilen 20 hektarlık bir alan. Bu alanda yaptığımız çalışmalar neticesinde kafe-lokanta hizmeti veren bir kapalı alan, toplu yemeklerin verilebileceği ikinci bir kapalı alan, Mescidi ile engelli engelsiz tuvaletleri ile güzel bir mekan oluşturduk. Bölgemizde en yakın kayak merkezi Denizli’de var. Dolayısıyla çocuklarımızın, gençlerimizin, insanlarımızın hafta sonları Kar yağdığında eğlenebilecekleri, kayak yapabilecekleri güzel bir mekan oluştu. Yaz aylarında florasıyla, endemik bitkileri ile çok değişik bitki yapısıyla insanlarımızın da dikkatini çekiyor. Bu sene pandemi nedeniyle kapalı. Ama vatandaşlarımız buna rağmen doğayla iç içe olmak adına yine de buraya gelmeye çalışıyor. İnşallah pandemiyi atlattıktan sonra eski güzel günlerimizi tekrar yaşarız” dedi.





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