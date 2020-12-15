Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
AYDIN - Hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

AYDIN - Hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

- Terk edilen otomobil - Polisin havaya ateş açması - Gözaltına alınan şüphelilerin polis araçlarına bindirilmesiAYDIN (AA) - Aydın 'ın Efeler ilçesinde hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı.Alınan bilgiye göre, ilçede dün bir oto aksesuar dükkanının kasasından 30 bin lirayı çaldığı iddia edilen şüpheliler, polisin kamera kayıtlarını incelemesi sonucu tespit edildi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince teknik takibe alınan şüpheliler, bugün akşam saatlerinde 09 ADD 351 plakalı otomobille Nazilli istikametine doğru seyir haline geçti.Şehrin giriş noktalarında güvenlik önlemi alan polis ekipleri, aracı Sanayi Kavşağı'nda durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü otomobille kaçmaya başladı.
Yaşanan kovalamaca sonunda şüpheliler otomobili terk ederek kaçtı. Polis silahla havaya ateş açarak kaçmaya çalışan ikisi kadın 4 şüpheliyi gözaltına aldı.Bölgede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, otomobilin de çalıntı olduğunu tespit etti.

Akalan Kamera Güvenlik Önlemi Hırsız Polis Ekipleri 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement