AYDIN - Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
- Kaza yerinden görüntü - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi ve ambulansa taşınması Aydın 'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3 yaralıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Söke ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Emrah G'in kullandığı 35 KD 8358 hafif ticari araç ile İdris A. idaresindeki 09 SL 291 plakalı otomobil, Yenikent Mahallesi Ağaçlı kavşağında çarpıştı.Kazada, sürücü İdris A. ve otomobildeki Fatma A. ile hafif ticari araçta bulunan Serdar Y. yaralandı.İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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