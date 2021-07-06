Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
AYDIN - Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
AYDIN - Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

AYDIN - Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

- Kaza yerinden görüntü - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi ve ambulansa taşınması Aydın 'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3 yaralıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Söke ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Emrah G'in kullandığı 35 KD 8358 hafif ticari araç ile İdris A. idaresindeki 09 SL 291 plakalı otomobil, Yenikent Mahallesi Ağaçlı kavşağında çarpıştı.Kazada, sürücü İdris A. ve otomobildeki Fatma A. ile hafif ticari araçta bulunan Serdar Y. yaralandı.İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk Müdahale Polis Bild Ticari Araç Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
a