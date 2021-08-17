Aydın Göç İdaresi’nde mülteciler arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti



- Aydın Valiliği İş Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’nde mülteciler arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Çeştepe Mahallesi yakınlarında bulunan Geri Gönderme Merkezi’nde kalan mülteciler arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kısa sürede kavga büyüyünce bölgeye polis ve çevik kuvvet ekipleri ile Toplumsa Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) sevk edildi. Aydın İl Emniyet Müdürü Suat Ekici’nin de müdahale ettiği olaylarda içeri giren polislerin ortamı yatıştırmak ve kavgayı önlemek için çalışmalar devam ediyor. Bu arada bölgeye itfaiye ve 112 ambulansı da sevk edildi. Sadece polis ekiplerinin içeri girdiği Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi önünde itfaiye ve sağlık ekipleri bekliyor. (İK-ÖZ-Y)

