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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
AYDIN - Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü

AYDIN - Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü

- Aydın Büyükşehir belediyesi İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinden görüntüler - İşçilerden görüntü Aydın 'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü Aydın (AA) - Aydın 'ın Söke ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangında hasar oluştu.Söke Sanayi Sitesinde Seyfettin Karaca'ya ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye müdahale etti.Depodaki atık malzemelerin bazıları kepçe yardımıyla depodan çıkarıldı.Yangını söndüren ekipler soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.

Geri Dönüşüm Yangına Müdahale 

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