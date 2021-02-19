AYDIN - Fırat Çakıroğlu ölümünün 6. yılında anıldı
- Ege Üniversitesinde 6 yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada hayatını kaybeden Fırat Çakıroğlu'nu anma töreni - Anma etkinliğine katılanlar - Fırat Çakıroğlu'nun fotoğrafları - Lokma hayrından görüntüler - Sergiden görüntülerAYDIN (AA) - Ege Üniversitesinde 6 yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Çakıroğlu, Aydın Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen etkinliklerle anıldı.Çakıroğlu’nun, ölümünün 6. yıl dönümünde Efeler ilçesinde bulunan Bey Camisi’nin önünde gerçekleştirilen programla anıldı. Aydın Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen anma programında Çakıroğlu anısına lokma hayrı yapılırken, Çakıroğlu'nun bulunduğu fotoğraflardan oluşan sergi de açıldı.Anma programına MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın, partililer ile vatandaşlar katıldı.
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