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AYDIN - Elektrik akımına kapılan çiftçi öldü
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6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
AYDIN - Elektrik akımına kapılan çiftçi öldü

AYDIN - Elektrik akımına kapılan çiftçi öldü



: - Elektrik akımına kapılan çiftçinin ölmesi - Tarlada sulama yapılan kuyu ve çevresi - Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması - Cenazenin tabuta konması - Tabutun cenaze nakil aracına konması Aydın 'da elektrik akımına kapılan çiftçi öldüAYDIN (AA) - Aydın 'ın Germencik ilçesinde elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti.Turanlar Mahallesi'ndeki tarlada sulama yapan Cevdet Bayraktar (62), kuyuya bağlı dinamodan elektrik akımına kapıldı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Bayraktar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.Bayraktar'ın cenazesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Aydın 'da elektrik akımına kapılan çiftçi öldü

Sağlık Ekibi Jandarma Olay Yeri İnceleme Cenaze Elektrik Akımı 

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