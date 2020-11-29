AYDIN - Ege'de sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle meydanlar hareketlendi

- Kuşadası'ndan detaylar - Sahilden görütüler - Deniz kenarında oturan vatandaşlar - Didim - Sahilde oturanlar - Parktan görüntü - Yürüyüş yapanlar - Kuşadası ve Didim'de denize girildiEge Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın 'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinin sahillerinde de hareketlilik yaşandı.Kuşadası kent merkezi ile Kadınlar Denizi sahillerinde vatandaşlar güneşlendi. Didim'in dünyaca ünlü sahili Altınkumda'da sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar denize girdi.
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