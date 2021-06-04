Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
AYDIN - Dolandırıcılık operasyonunda 45 kişi yakalandı

AYDIN - Dolandırıcılık operasyonunda 45 kişi yakalandı

- Aydın merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyon - Aydın İl Emniyet Müdürlüğü binası - Ekiplerin tespit edilen adreslerde yaptıkları aramalar - Şüphelilerin emniyete sevk edilmesiAYDIN (AA) - Aydın merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 45 şüpheli yakalandı. Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 4 aylık takibi sonucu, bahis ve benzeri içerikteki internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.
Aydın 'ın yanı sıra Denizli, Muğla, Antalya, Adana, İstanbul ve Yalova’da gerçekleştirilen operasyonda 4’ü kadın 45 kişi yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda cep telefonu, SIM kart, dijital bellek, bilgisayar ve tabletlere el kondu.Suç örgütü üyelerinin, Aydın , Muğla ve Denizli'de "çağrı merkezi" kurduğu, bu yolla 65 kişiyi yaklaşık 35 milyon lira dolandırdığı öne sürüldü.Şüpheliler işlemleri için Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Suç Örgütü Ağrı Merkez Dolandırıcılık Çağrı Merkezi Dolandırıcılık Operasyonu 

İlgili Foto Galeriler
Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...
Tarihe Damgasını Vuran DolandırıcılarTarihe Damgasını Vuran Dolandırıcılar
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement