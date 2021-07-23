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AYDIN - Didim'de tatilciler plajlara akın etti
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23 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
AYDIN - Didim'de tatilciler plajlara akın etti

AYDIN - Didim'de tatilciler plajlara akın etti

- Altınkum Plajı’nda yaşanan yoğunluk - Altınkum Plajı’nda denize giren ve güneşlenen vatandaşlarDidim'de tatilciler plajlara akın ettiAYDIN (AA) - Aydın 'ın Didim ilçesinde plajlarda yoğunluk yaşanıyor.İlçede, Kurban Bayramı nedeniyle otel ve pansiyonlar tamamen doldu. Tatilciler Altınkum Plajı ile diğer plajlara yoğun ilgi gösterdi.Hava sıcaklığının 37 dereceyi bulduğu ilçede, sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistler kendilerini Didim'in serin sularına bıraktı. Bazı turistler de su sporları yaparak tatilin tadını çıkarttı.Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk, AA muhabirine, ilçede otel ve pansiyonların doluluk oranlarının yüzde yüz olduğunu, doluluğun gelecek ayın sonuna kadar süreceğini tahmin ettiklerini bildirdi.

Su Sporları Yabancı Turist Muhabir Tatİl Turist 

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