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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
AYDIN - Didim'de mart ayında deniz keyfi

AYDIN - Didim'de mart ayında deniz keyfi

- Didim'de denize giren vatandaşlar - Sahil kenarında yürüyenler - Parkta oynayan çocuklarDidim'de mart ayında deniz keyfiAYDIN (AA) - Aydın 'ın Didim ilçesinde hava sıcaklığının 20 santigrat dereceye ulaşması üzerine bazı ilçe sakinleri ve ziyaretçiler sahile akın etti.Didim'de bir süredir etkili olan yağmurun ardından güneşli hava yüzünü göstermesi üzerine vatandaşlar kendisini sokağa attı.Güzel havayı fırsat bilenler güneşin tadını, Altınkum Plajı'nda çıkardı. Bazı vatandaşlar denize girerken bazıları da Yalı Caddesi'nde yürüyüş yaptı.

Hava Sıcaklığı Ziyaretçiler Güneşli Hava Güneşli 

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