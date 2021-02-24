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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
AYDIN - Didim'de güneşli hava sahili hareketlendirdi

AYDIN - Didim'de güneşli hava sahili hareketlendirdi

- Sahilde oturan vatandaşlar - Yürüyüş yapan vatandaşlar - Denize giren kişinin görüntüleriDidim'de güneşli hava sahili hareketlendirdiAYDIN (AA) - Aydın 'ın Didim ilçesinde havanın güneşli olması nedeniyle çok sayıda vatandaş deniz kenarına akın etti.Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının öğleden sonra 20 dereceye ulaşmasıyla vatandaşlar Altınkum sahilinde yoğunluk oluşturdu.Güneşlenen ve ılık havanın keyfini çıkaran vatandaşlar Yalı Caddesinde yürüyüş yaptı.Sahilde bir kişinin denize girdiği de gözlendi.

Hava Sıcaklığı Güneşli Hava Güneşli 

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