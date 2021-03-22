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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
AYDIN - Didim'de evde çıkan yangında hasar oluştu

AYDIN - Didim'de evde çıkan yangında hasar oluştu

- İtfaiye aracı - Yangına müdahale edilmesi - Olay yerinde bekleyen ambulansDidim'de evde çıkan yangında hasar oluştuAYDIN (AA) - Aydın 'ın Didim ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu.Alınan bilgiye göre, Efeler Mahallesi Selvi Caddesi'nde bir apartmanın ikinci katında Yusuf Cengiz'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın zarara neden oldu.

Polis Sağlık Ekipleri 

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