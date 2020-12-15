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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
AYDIN - Didim'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

AYDIN - Didim'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi - Evin içindeki kullanılamaz hale gelen eşyalarAYDIN (AA) - Didim'de bir apartmanın birinci katında çıkan yangın, söndürüldü.Hisar Mahallesi 2288 sokakta bulunan apartmanın birinci katındaki dairede klimadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.Dumanı göre mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.Ev kullanılamaz hale geldi.

Yangına Müdahale 

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