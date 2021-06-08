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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Aydın Devlet Hastanesi eczanesinde narkotik inceleme

Aydın Devlet Hastanesi eczanesinde narkotik inceleme

-Aydın Devlet Hastanesi eczanesinden genel görüntü

Tahkikat Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Narkotik Kayıt Dışı 

--Hastane içerisinden genel görüntüler
--Hastane dışarısından genel görüntüler

( AYDIN ) -- Sağlık Müdürlüğü, hastane eczanesindeki yeşil reçeteli ilaçlarda kayıt dışı eksiklik belirleyince soruşturma başlattı AYDIN

- Aydın İl Sağlık Müdürlüğü talebi ile Aydın Efeler ilçe merkezinde bulunan Devlet Hastanesi’ndeki eczanede yeşil reçeteli ilaçlarda kayıt dışı eksiklik olduğunu tespit edince soruşturma başlattı. Sağlık Müdürlüğü’nün durumu Aydın Valiliği İl Emniyet Müdürlüğüne bildirmesi üzerine narkotik ekiplerin konuyla ilgili çalışmaya başladığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre; Aydın Devlet Hastanesi bünyesindeki eczanede yeşil reçete ile hastalara verilen ve aynı zamanda uyuşturucu madde özelliği bulunan ilaçlarda kayıt dışı eksilme olduğunun tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Durumun narkotik ekiplerini ilgilendirmesi dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından olayın aydınlatılması için Aydın Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’ne de yazı yazıldığı öğrenildi. Bunun üzerine Aydın İl Emniyet Müdürlüğü narkotik şube ekipleri tarafından hastane eczanesinde ve eczane kayıtlarında inceleme başlatıldı. Olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü öğrenildi. (İK-Y)
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