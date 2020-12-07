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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Aydın-Denizli Otoyolu'nda hummalı çalışma

Aydın-Denizli Otoyolu'nda hummalı çalışma

Aydın-Denizli karayolu Kuyucak-Karacasu bağlantı yolundan detay

Güzergah Tarım Köprülü Temel Atma Töreni Yol Çalışması 

-Drone ile havadan şantiye çalışmalarından detay

( AYDIN ) - AYDIN

- Ege’nin 163 kilometrelik en önemli otoyol projesinde çalışmalar sürüyor. İzmir ile Antalya’yı birbirine bağlayacak olan ve 2022 yılında tamamlanması planlanan otoyol inşaatı için kurulan Denizli şantiyesinin ardından Kuyucak’taki şantiyesi de hummalı bir çalışma başladı.
16 Kasım 2020 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte Denizli ve Aydın Valilerinin de katılımlarıyla Denizli’de temel atma töreni gerçekleştirilen otoyolun ana şantiyesi Aydın’ın Kuyucak ilçesinde kurularak çalışmalara başladı.
Drone ile havadan görüntülenen çalışmalarda şantiyenin kurulum aşamasının büyük bölümünün tamamlandığı gözlendi. Aydın- Denizli otoyolunun tam orta kısmında kalan şantiyede hummalı çalışmalar sürerken otoyol çalışması ile birlikte yan bağlantı yollarının da yapımına başlandığı öğrenildi. Aydın ve Denizli illerinin tarımsal ve sınai üretimin yanı sıra Türkiye’nin önde gelen turizm merkezleri olarak biliniyor. Turistik trafiğin geçiş noktası olan bölgedeki ulaşım altyapısı İstanbul-İzmir Otoyolu ve İzmir-Aydın Otoyolu ile önemli ölçüde güçlenmiş, devamında da otoyol ağı Aydın ve Denizli üzerinden Antalya'ya kadar ulaştıracak çalışmalara start verildiği belirtildi. Efes, Didim, Kuşadası, Nysa, Afrodisias, Hierapolis, Pamukkale ve Aspendos gibi önemli turizm merkezlerine ulaşımı çok daha kolaylaştıracak olan otoyol ayrıca bölgenin en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir Limanı'na, Denizli üzerinden sanayi ve tarım ürünlerinin daha kısa sürede nakledilmesi sağlanacak. 2 yıl içerisinde bitirilmesi planlanan Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamlanmasıyla güzergahtaki seyahat süresi 2 saat 15 dakikadan 1 saat 15 dakikaya düşecek. Yıllık toplam 614 milyon lira tasarruf edilmesi hedeflenen Aydın-Denizli Otoyolu 140 kilometresi 2x3 şeritli ana yol, 23 kilometresi de 2x2 şeritli bağlantı yolu olmak üzere toplam 163 km uzunluğunda olacak. Proje kapsamında 19 adet köprülü kavşak, 19 adet viyadük ve 5 adet otoyol hizmet tesisi yapılacak. İzmir’den başlayarak Aydın, Denizli ve Burdur illerinden Antalya’ya uzanacak olan otoyolun Ege’nin ve Akdeniz’in turizmini güçlendirmesi bekleniyor. Proje kapsamında İzmir-Antalya arasının 7 saatten 3 saate ineceği belirtildi. İzmir-Aydın Otoyolu’nun devamı olan karayolu projesi, Denizli’den ve Burdur ilinden Korkuteli ve ardından Antalya’ya ulaşacak. (AS-İK-
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