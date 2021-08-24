Aydın’dan afetzedelere yardım eli

-- Duaların edilmesi

-- Tırların uğurlanması



( AYDIN ) -- 4 yardım tırı dualarla yolcu edildi AYDIN



- Aydın’dan afetzedelerin yaralarına sarabilmek için toplanan 4 tır yardım malzemesi, dualarla Kastamonu’ya uğurlandı. Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketi sebebiyle başlatılan yardım kampanyasına Aydın’dan destek gecikmedi. Aydın Valiliği koordinasyonunda il genelinde vatandaşların, kurumların ve odaların destekleriyle toplanan yardım malzemeleri tırlara yüklendi. 4 tır olarak hazırlanan yardım paketleri afetzedelere ulaştırılmak için dualarla Kastamonu’ya uğurlandı. Son günlerde yaşanan doğal afetler ile birlikte birlik ve beraberliğin öneminin tekrar gözler önüne serildiğine dikkat çeken Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, düzenlenen uğurlama töreninde kısa bir konuşma yaparak, Aydınlılara destekleri için teşekkür etti. Kastamonu’daki afetzedeler için Aydın’dan 4 tırın yola çıkacağını belirten Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, “Son haftalarda önce orman yangınları sonra Karadeniz bölgemizde sellerle karşı karşıya kaldık. Bu tür afetlerde insanımızın yardımlaşma duygusu oldukça yüksek. Aydın ilinde de Valiliğimiz koordinasyonunda çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi.

İl ve ilçelerdeki sosyal yardım ve dayanışma vakıfları bu tür yardımların toplanma merkezi haline geldi. İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın koordinasyonunda bu çalışmalar şuanda 4 tır olarak hazır hale getirildi ve Kastamonu ilimizdeki ana depoya buradan 4 tır malzemeyi göndermiş olacağız. Aydın’da yetiştirilen incir, zeytin ve zeytin yağı başta olmak üzere bakliyattan temizlik malzemelerine kadar birçok ürün buradan gönderilecek. Özellikle insanımız yardımlaşma duygusunu öne çıkaran ve adeta birbiri ile yarışan bir anlayışla bu çalışmalara destek oluyor. Maddi yönünden daha da önemlisi bu zor dönemde yardımlaşma duygusunun öne çıkmasıdır. Bu toplumsal birlik ve beraberliğimizi daha üst noktaya taşımamıza da fırsat verecek örnek bir çalışma, bu anlamda bütün oda başkanlarımıza, yerel yönetimlerimize, kaymakam arkadaşlarımıza, vali yarımcılarımıza ve esnaf odaları temsilcilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yaraların sarılmasına bir nebze de olsa Aydın ili olarak katkıda bulunmaktan memnuniyet duymaktayız” dedi.

Vali Aksoy'un konuşmasının ardından yardım tırları Kastamonu'ya gitmek üzere hareket etti. (UE-MU-Y)

