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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Aydın'da yüzlerce metrelik yapılandırma kuyruğu

Aydın'da yüzlerce metrelik yapılandırma kuyruğu

-Vergi dairesi önünde bekleyen vatandaşlardan genel görüntüler

Vergi Dairesi Kalaba Alabalık Peşin Ödeme Polis Ekipleri 

--Polis ekiplerinin vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyarması
--Vergi/yapılandırma ödeme sırası bekleyen Turgut Başaran röp.

( AYDIN ) AYDIN

- Vergi borcu ödemesi ve yapılandırma ilk taksiti son ödeme tarihinin 1 Mart mesai bitimi olması nedeniyle Aydın'da vergi daireleri önünde uzun kuyruklar oluştu. 7256 sayılı vergi affı kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunan ve ilk taksit ile peşin ödemelerin son tarihi 1 Mart 2021 olan vergi mükellefleri Aydın Vergi Dairesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da hizmet veren vergi dairelerinde ödemelerini son güne bırakan vatandaşlar dakikalarca sıra beklemek zorunda kaldı. Korona virüs önlemleri kapsamında vatandaşlar, HES kodu sorgulaması yapılarak belirli sayıda içeriye alındı. Polis ekipleri de vergi dairesi önünde sıra bekleyen vatandaşlara megafon ile sık sık uyarı anonsları yaptı. Zaman zaman vatandaşların arasına giren polis ekipleri vatandaşların maske ve mesafelerini kontrol etti. Yapılandırma ödemesini son güne bırakan Turgut Başaran, "Yapılandırma ödemesi için bugün son gün. Ödeyeceğim miktarı ancak toplayabildim. Burası da çok kalabalık. Ödemekten vazgeçmek istiyorum ama ödemezsem yapılandırma bozulacak. Mecbur bekleyeceğim. Hafta sonu vergi daireleri açıktı ama gelme imkanım olmadı. Vatandaşların hali de ortada" dedi.
(MU-OD-
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