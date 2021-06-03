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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Aydın’da uyuşturucu operasyonu: 6 şahıs cezaevine gönderildi

Aydın’da uyuşturucu operasyonu: 6 şahıs cezaevine gönderildi

- Şüphelilerin adliyeden çıkışı

( AYDIN ) AYDIN

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- Aydın’ın Germencik ve Kuşadası ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonu kapsamında 6 şüpheli yakalanarak, cezaevine gönderildi. Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ederken, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Germencik ve Kuşadası’nda istihbarat takibine alınan 11 şüphelinin ikametlerinde arama gerçekleştirildi.
Arama kararı ile birlikte ikametlerde yapılan aramalarda 29,12 gram uyuşturucu madde, 15 gram kubar esrar, 0,47 gram bonzai, 23 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirilirken gözaltına alınan 11 şüpheliden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konu ile ilgili Aydın İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan yapılan açıklamada; “Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla her türlü suçla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.
(UE-OD-
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