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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

kaza sonrası otomobillerden ve yaralılardan genel görüntüler

( AYDIN ) AYDIN

İlk Müdahale Trafik Kazası Ticari Araç Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 


- Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Çine-Karpuzlu yol ayrımında öğle saatlerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 C 2976 plakalı ticari araç ile 63 AB 009 plakalı otomobil Karpuzlu ilçesi yol ayrımında çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile ticari araç takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulanslarla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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