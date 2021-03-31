Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Aydın’da trafik kazası: 1 yaralı

Aydın’da trafik kazası: 1 yaralı

-Kaza yerinden görüntü

İlk Müdahale Trafik Kazası İtalya İtalyan Motosiklet Sürücüsü 

--Yaralıya müdahale

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, saat 13.30 sıralarında Çine’nin girişinde bulunan İtalyan Köprüsü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın- Çine istikametinde ilerleyen Lütfi U. yönetimindeki 09 LF 034 plakalı araç ile kavşaktan döndüğü sırada plakasız motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yere düşen ve kaskı olmayan motosiklet sürücüsü yaralandı. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Akdeniz’de Kaçak Göçmen AkınıAkdeniz’de Kaçak Göçmen Akını
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement