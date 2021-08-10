Aydın’da tır işyerine girdi

-işyeri çalışanları ile röp.

-olayın görüntüleri



( AYDIN ) AYDIN



- Aydın’ın Nazilli ilçesinde karayolunda seyir halinde olan Tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu işyerine girdi. Kaza sorasında işyeri önünde park halindeki kamyonet bariyer vazifesi görerek olası faciayı önledi. Edinilen bilgiye göre olay saat 13.45 sıralarında Nazilli-Aydın Karayolu üzerinde meydana geldi. Mehmet S. (57) idaresindeki 20 GD 559 plakalı çekici Tır, TARİŞ karşısında bulunan refüje çarptıktan sonra 50 metre sürüklenerek yem satışı yapan işyerine daldı. Yem işletmesine ait kamyoneti de önüne katarak işyerinin ofisine giren çekicinin ön tarafı binaya büyük hasar verdi. Çarpmanın şiddetiyle binadaki elektrik hatları hasar gördü ve elektrikler kesildi. Kaza sırasında çekicinin sürücüsü hafif şekilde yaralanırken olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk tedavisinin ardından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sırasında çıkan büyük gürültüye koşan çevre sakinleri şaşkınlıklarını gizleyemezken olayı anlatan işyeri çalışanları bir iki dakika ile hayatlarının kurtulduğunu, özellikle işyeri önündeki kamyonetin bariyer etkisi görerek daha büyük bir hasara ve can kaybına engel olduğunu ifade ettiler. İşyerinin önünde sürekli müşteri bulunduğunu, kaza sırasında müşterinin olmamasının ise büyük şans olduğunu belirttiler. Görgü tanıklarının ifadesine göre çekici sürücüsünün uyumuş olabileceğini iddia ederek, fren izi dahi olmadığını ifade ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

