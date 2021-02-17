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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Aydın'da terör operasyonu

Aydın'da terör operasyonu

- Şüphelilerin adliyeye getirilişi

Terör Operasyonu Terör Örgütü Irak 

-- Polis ekiplerinin önlemleri
-- Adliyeden görüntüler

( AYDIN ) - AYDIN

- Aydın’da terör örgütü PKK/KCK’'nın kadın çatı yapılanması TJA' ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden, 7'si adliyeye sevk edildi. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Aydın’da yürütülen terör faaliyetlerine yönelik PKK/KCK kadın çatı yapılanması TJA’ya gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 13 kişiden 7’si adliyeye sevk edildi. Aydın geneli Kuşadası, Didim, Söke, İncirliova, Köşk, ilçelerinde yapılan operasyonlarda M.K., A.B.Ö, N.A., S.A, S.A, M.B, A.D, A.E, C.Y, K.B., T.A, E.İ ve S.A isimli kadın şahıslar gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde ve HDP Aydın İl Başkanlığı binasında yapılan aramalarda çok sayıda TJA yapılanması adı altında hazırlanan döviz, broşür, dokümanlar ve dijital belgelere el konuldu. Gözaltına alınan 13 şüpheliden 6’sı emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 7 şüpheli kadın ise Aydın Adliyesi’ne sevk edildi. Emniyet ekipleri adliye önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. (UE-OD-
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