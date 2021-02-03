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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Aydın'da silahlı kavga: 1 yaralı

Aydın'da silahlı kavga: 1 yaralı

-Olay yerinden genel görüntüler

Polis Silahlı Kavga Bild Akalan Polis Ekipleri 

--Polis otolarından genel görüntüler

( AYDIN ) - AYDIN

- Aydın'ın Efeler ilçesinde iddiaya göre alacak-verecek meselesinden dolayı çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi 1957 sokak üzerinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde G.K. ve A.A. iddiaya göre alacak-verecek meselesinden dolayı tartışmaya başladı.
Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada A.A. G.K.'yı silahla yaraladı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber bildirdi. Kalçasından yaralanan G.K. kendi imkanları ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne gitti. Olay sonrası kaçan A.A. polisin takibi sonucunda bölgeye yakın bir sokak üzerinde suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ameliyata alınan G.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (MU-OD-Y)
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