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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Aydın’da 'Sahil rüzgarı' operasyonu: 12 gözaltı

Aydın’da 'Sahil rüzgarı' operasyonu: 12 gözaltı

(Polis kamerası)

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Kaçak Akalan Tefecilik 

-Operasyondan görüntüler
-ele geçirilenlerin fotoğrafı

( AYDIN ) Aydın’da "Sahil rüzgarı" operasyonu: 12 gözaltı AYDIN

- Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Sahil Rüzgarın Operasyonu kapsamında, Aydın’da 12 şüpheli yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Germencik ve Nazili ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda 12 kişi yakalanırken, hakkında gözaltı kararı bulunan 3 kişiyi ise yakalama çalışmaları devam ettiği öğrenildi. Yakalanan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, tabanca, tüfek, Hint keneviri bitkisi ve uyuşturucu haplar ele geçirildi."Silah kaçakçılığı", "yağma" "tefecilik" ve "uyuşturucu ticareti" suçlarından dolayı gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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