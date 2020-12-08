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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Aydın'da sağanak yağış etkisini sürdürüyor

- Aydın'da sağanak yağış etkisini sürdürüyor

-Yağmurdan genel görüntüler

Sağanak Yağış Akalan Hava Sıcaklıkları Yağışlı Hava Irak 

--Vatandaşlardan görüntüler

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın'da dün başlayan sağanak yağış zaman zaman etkisini arttırarak etkili olmaya devam ediyor. Aydın'da uzun zamandır beklenen yağışlar başladı.
Zaman zaman etkisini arttıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Gök gürültülü sağanak şeklinde kısa aralıklarla etkili olan yağmur vatandaşları zor durumda bıraktı. Aniden bastıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar ve araç sürücüleri yollardaki su birikintilerinden dolayı zor anlar yaşadı. Yaklaşık 10 dakika süren ve etkili olan gök gürültülü sağanak yağış bir müddet sonra etkisini kaybederek yerini güneşe bıraktı. Meteorolojiden alınan verilere göre, Aydın'daki yağışlı havanın hafta boyunca etkili olması bekleniyor. Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında 2-3 derece düşüş yaşanması beklenirken, yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar dikkatli olması konusunda uyarıldı. (MU-OD-Y)
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