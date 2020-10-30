Aydın'da meydana gelen şiddetli deprem vatandaşları sokağa döktü



- Aydın'da 6.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem korku dolu anlar yaşatırken, vatandaşlar sokağa döküldü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, Aydın'da saat 14.51'dE merkez üssü Ege Denizi olan 6.6 büyüklüğünden bir deprem meydana geldi. Yerin 11.8 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem Aydın ve çevresinde hissedildi. Yaklaşık 15 saniye süren vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken, vatandaşlar sokağa döküldü. Şu ana kadar gelen bilgilere gören herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.



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