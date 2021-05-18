Aydın’da makilik ve tarım arazisi yangını

-YÜKSELEN DUMANLAR

-YANGIN BÖLGESİNDEN GÖRÜNTÜ

-HELİKOPTERLERİN SORTİ YAPMASI



( AYDIN ) - AYDIN



- Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı kırsal Beğerli Mahallesi yakınlarında tarım ve makilik alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını müdahale söndürmek için ekipler seferber oldu. Orman ve İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediyor. Akşam saatlerinde Beğerli Mahallesi yakınlarından dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu 177 Orman Yangını İhbar Hattı’na bildirerek yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etti. Havanın aşırı rüzgarlı ve bazı bölgelerin engebeli olması nedeniyle yangına helikopterlerle havadan da müdahale edildi. Zeytinlik ve tarım alanlarına da sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ederken çiftçiler yangının arazilerine ulaşmaması tarlalarının çevrelerini traktörle sürmeye başladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yangının bölgedeki hasat yapılan bir ekin tarlasının yanından çıktığı belirtilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (İK-

