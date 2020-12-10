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10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Aydın’da havadan korona virüs denetimi yapıldı

Aydın’da havadan korona virüs denetimi yapıldı

Drone kamerasından görüntü

Güvenlik Güçleri Kamera Sigara 

-Denetlemelerden görüntü
-Dronedan görüntü
-Polislerin sorgulama yapması

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’ın Efeler ilçesinde korona virüsle mücadele kapsamında havadan drone ile denetim gerçekleştirildi.
Aydın’da korona virüs vakalarının azaltılması ve salgının önlenmesi amacıyla güvenlik güçleri tarafından denetimler aralıksız olarak sürdürülüyor. Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri Atatürk Kent Meydanı’nda drone ile havadan denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde maske, sosyal mesafe ve sigara konularında kuralların uygulanıp uygulanmadığına bakıldı. Polis ekipleri tarafından vatandaşlara, maske ve sosyal mesafe konularında sık sık uyarılarda bulunuldu.
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