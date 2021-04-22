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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Aydın’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

OLAY YERİ

Hastane Beton Mikseri Direksiyon 

-DEVRİLEN MİKSER
-EKİPLERİN KURTARMA ÇALIŞAMLARI
-MİKSERİN YIKILMAMASI İÇİN VİNÇLERE BAĞLANMASI
-ARAÇTA SIKIŞAN ŞAHSI KURTARMAK İÇİN AKS EKİPLERİNİN MAKİNELERLE ÇALIŞMALARI
-GENEL VE DETAYLAR
-KURTARILAN YARALNIN ALINMASI

( AYDIN )- Çevre yolunda beton mikseri devrildi, kazada adeta can pazarı yaşandı AYDIN

- Aydın’da akşam saatlerinde beton mikseri devrildi. Feci kazada devrilen beton mikserinin altında kalan sürücü feci şekilde hayatını kaybederken, aynı araçta yolcu olarak bulunan bir kişi ise sıkıştığı beton mikserinden uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alınırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza, Aydın-Denizli otobanı bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muğla bağlantı yolundan Denizli istikametine seyir halinde olan Olcay Tumanga yönetimindeki 09 ADK 416 plakalı beton mikseri bağlantı yolu virajında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yan yatan beton mikserinin altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybederken araçta yolcu olarak bulunan Muzaffer Ateş ise sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve 112 Sağlık ekipleri yaralı şahsı kurtarmak için uzun süre uğraş verdi. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu araçta sıkışan Muzaffer Ateş kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mikserin altında kalması sonucu hayatını kaybeden Olcay Tumanga’nın cansız bedeninin çıkarılması için bölgeye büyük vinçler çağrıldı. Kaza yerinde kurtarma çalışmaları devam ederken, Aydın-Denizli otoban bağlantı yolu trafiğe kapatıldı.
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