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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Aydın’da ekipler karla kapanan yolları açtı

- Aydın’da ekipler karla kapanan yolları açtı

-Büyükşehir ekiplerinin çalışmalarından görüntüler

( AYDIN ) AYDIN

Gizli Buzlanma Karla Mücadele Kar Yağışı 


- Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin kar küreme ve tuzlama araçları gece boyunca kar yağışının yaşandığı bölgelerde yol güvenliğini sağlamak için görev yaptı. Kapanan yollar ekipler tarafından açılırken, buzlanmayı önlemek için tuzlama çalışması yapıldı. Soğuk havaların etkisini hissettirmesiyle birlikte Aydın’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının etkili olacağı noktalarda önlemlerini alan Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri, Paşa Yaylası’nda, Karacasu Yeniköy’de, Çine Bahçearası, Köşk Akçaköy, Başçayır, Sarıçam ve Kuyucak’ta gece boyunca çalışmalarını sürdürdü. Kış aylarında kar yağışı beklenen noktalarda tedbirlerini erkenden alan Büyükşehir ekipleri iş makineleri ve tuzlama araçları ile görev başında oldu. Kar yağışı ve buzlanmanın yoğun olması beklenen bölgelerde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir ekipleri, 24 saat çalışma esasına göre görev yaparak ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmasına izin vermedi. Başkan Çerçioğlu “Ekiplerimiz gerekli tüm önlemleri aldı” Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, kar yağışı ile birlikte oluşabilecek olumsuz koşullara karşı özellikle yol güvenliğini sağlamak için Büyükşehir ekiplerinin tedbirleri aldığını belirtti.
Sürücülerin de dikkatli olması yönünde çağrıda bulunan Başkan Çerçioğlu, “Kar yağışı ve sıcaklık derecesinin düşmesiyle gizli buzlanma oluşabilecek noktalarda ekiplerimiz gerekli tüm önlemleri aldı. Kar küreme ve tuzlama araçlarımız ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Herhangi bir kaza yaşanmaması için sürücülerinde azami dikkatle yolculuk yapmalarını rica ediyorum” dedi.
Başkan Çerçioğlu, vatandaşların her türlü ihtiyaç anında Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin "Hızlı Çözüm Merkezi" olan 444 40 09 numaralı hattını arayabileceklerini belirtti.
(OD-Y)
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