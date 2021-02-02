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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Aydın’da drone destekli trafik denetimi

Aydın’da drone destekli trafik denetimi

-Drone'un havada uçması

Kırmızı Işık Emniyet Kemeri Işık İhlali Trafik Denetimi Harekete Geç 

--Drone denetiminden genel görüntüler
--Drone kamerasından otoyolun görüntüleri
--Trafik polislerinin anonsları
--Araçların trafik polisleri tarafından durdurulması
--Ceza uygulanan sürücüler
--Trafik polisi araçlarından genel görüntüler

( AYDIN ) -- 1 saatte 10 bin TL ceza yazıldı AYDIN

- Aydın’ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kurallara uymayan 34 sürücüye cezai işlem uygulandı. Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimler il genelinde aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda harekete geçen ekipler Efeler’de bulunan Bayındırlık Kavşağında, drone destekli denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde emniyet kemeri takmayan, telefonla konuşan, hatalı şerit değiştiren ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler drone marifetiyle tespit edilirken kurallara uymayan sürücüler hakkında işlem yapıldı. Yaklaşık bir saat süren denetimlerde 108 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 34 araca toplam 10 bin 500 TL cezai işlem uygulandı. (UE-OD-Y)
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