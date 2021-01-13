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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Aydın'da döner bıçaklı kavga: 2 yaralı

Aydın'da döner bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kavgadan detay

İlk Müdahale Hastane Alacak Verecek Meselesi Bıçaklı Kavga Polis Ekipleri 

-Ekiplerden detay
-Döner bıçağı detay

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın'ın Efeler ilçesinde iki grup arasında yaşanan bıçaklı kavgada 2 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen iki grup iş yerinde sözlü olarak tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi elinden yaralandı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bilirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan 4 şüpheliyi gözaltına alınırken, yaralı şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MU-OD-Y)
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