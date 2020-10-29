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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Aydın'da Cumhuriyet Otobüsü, 29 Ekim'i renklendirdi

Aydın'da Cumhuriyet Otobüsü, 29 Ekim'i renklendirdi

Cumhuriyet Bayramı için giydirilmiş otobüs

Kışla 

-Otobüsün ilçelerde ve Aydın il merkezinde tur atması
-Vatandaşların yoğun ilgisi
-Sokaklarda ve balkonlarında bayrak sallayanlar
-Genel ve detaylar

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın Büyükşehir Belediyesi,pandemi tedbirleri nedeniyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'yla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda olduğu gibi özel giydirilmiş otobüsle Cumhuriyet Bayramı'nı Aydınlılarla birlikte coşkuyla kutladı. Aydınlılar, ilçe ilçe gezen Büyükşehir Belediyesi otobüsünden çalınan marşlarla Cumhuriyetin ilanının 97. yıldönümünün coşkusuna ortak oldu. Dalama'dan başlayıp Yenipazar, Nazilli, Sultanhisar, Atça, İncirliova, Germencik ve Efeler’in birçok mahallesinde dolaşan otobüste Cumhuriyet marşları çalınırken vatandaşlar da çalınan marşlara ellerinde bayraklar ve alkışlarla destek verdi. Pandemi sebebiyle birçok vatandaş da balkonlarına çıkarak marşlara eşlik etti. Başkan Çerçioğlu: Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağız Aydınlıların pandemi sürecinde dahi Cumhuriyet kutlamasını evlerinde, balkonlarında yaptığını ve Cumhuriyete sahip çıktığını ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Sadece Aydın'da değil, tüm Türkiye'de yaşanan Cumhuriyet coşkusu bir kez daha göstermiştir ki Cumhuriyet her yıl büyümeye devam eden genç bir çınar. Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

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