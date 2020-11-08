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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Aydın'da çıkan yangında, bir ev kullanılamaz hale geldi

Aydın'da çıkan yangında, bir ev kullanılamaz hale geldi

- Yangın çıkan evden görüntü - İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması - Ev sahibi, yangını çıkardığı iddiasıyla cezaevinden izinli çıkan oğlundan şikayetçi olduAYDIN (AA) - Aydın ’ın Kuşadası ilçesinde, 5 katlı bir apartmanın 3. katında çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, İkiçeşmelik Mahallesi'nde M.Ş.B'nin oturduğu 5 katlı apartmanın 3. katında yangın çıktı.İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangında, ev kullanılamaz hale geldi.Ev sahibi M.Ş.B, yangını, cezaevinden çıkan, uyuşturucu bağımlılığı da olan oğlu M.B'nin çıkardığını iddia ederek şikayetçi oldu.Kaçtığı belirtilen M.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Uyuşturucu Akalan Çeşmeli 

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