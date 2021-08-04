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Aydın’da başladı, Muğla’yı yakıyor
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Aydın’da başladı, Muğla’yı yakıyor

Aydın’da başladı, Muğla’yı yakıyor

Yangın alanından drone görüntüleri

( MUĞLA -DRONE)- Aydın’ın Bozdoğan ilçesi ile Muğla’nın Kavaklıdere ilçesi sınırındaki makilik alanda başlayan orman yangını havadan görüntülendi. MUĞLA

Yangın Makilik Alan Orman Yangını 


- Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde rüzgarın da etkisi ile şiddetini arttırarak devam eden orman yangınında 11 mahalle tedbir amaçlı geçici olarak boşaltıldı. Alevlerin Kavaklıdere ilçesinin üst bölümünde er alan Gökçukur mesire alanına ulaşmasının ardından Göktepe dağının zirvesinde yer alan TRT verici istasyonu ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait yangın gözetleme kulesi tedbir amaçlı boşaltıldı. Aydın Muğla sınırında başlayan orman yangını kısa süre içinde geniş bir alana yayılırken, 1900 rakımlı Göktepe dağında devam ediyor. Ekiplerin gerçekleştirdiği müdahale rüzgar nedeniyle etkisiz kalıyor. Kavaklıdere orman yangını havadan görüntülenirken, alevlerin dehşet verici ilerleyişinin önü alınamıyor. Geniş bir alana yayılan yangının yarın sabah saatlerinde hava unsurları ile müdahalesi bekleniyor.
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