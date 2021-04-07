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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Aydın'da 5 otele korona virüs denetimi

Aydın'da 5 otele korona virüs denetimi

Denetimlerden görüntüler

( AYDIN )-74 bin TL ceza kesildi AYDIN

Sosyal Medya Polis Polis Ekipleri 


- Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis ekipleri yaptıkları baskında korona virüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 5 otele ve 60 otel müşterisine toplamda 74 bin 814 TL ceza kesti. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yayınlanan bir videodan yola çıkan Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle denetim gerçekleştirdi. Kuşadası Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemizde yapılan otel denetimlerinde Hıfzıssıhha kurul kararlarını ihlal eden 5 otel yönetimine 6 adet yaptırım, bu otellerde kurallara uymayan 60 kişiye cezai işlem uygulanmıştır" denildi. Otellere 1593 sayılı Hıfzıssıhha kanununun 282'inci maddesine aykırı hareket etmekten 20 bin 814 lira, otellerde bulunan 60 müşteriye ise 54 bin lira olmak üzere toplamda 74 bin 814 TL ceza kesildiği öğrenildi.
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